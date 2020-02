Einige Sturmschäden im Landesnorden

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung waren die Einsatzkräfte in mehreren Gemeinden unterwegs: In Siegendorf musste die Glasfassade eines Einkaufszentrums durch die Feuerwehr gesichert werden, in Eisenstadt wurde etwa ein Zaun umgeweht, aber auch Äste von Bäumen wurden abgerissen. In Pöttsching stürzte ein Baum auf einen Wohnwagen.

Im Bezirk Neusiedl am See stürzte zwischen Winden und Jois ein Klein-Lkw durch den Wind um. Der Fahrer blieb unverletzt. Die B50 war kurz gesperrt. Länger gesperrt waren die Bahnverbindungen der Raaberbahn zwischen Mönchhof und Frauenkirchen beziehungsweise zwischen Neufeld und Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).