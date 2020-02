Hilfswerk ruft „Pfleger-Notstand“ aus

Laut dem Hilfswerk brauche es deutlich mehr Personal: Mindestens 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden im Burgenland derzeit im Pflegebereich fehlen, so der Obmann des Burgenländischen Hilfswerks, Oswald Klikovits.

„Die Ausbildungen für eine Diplomierte dauern dreieinhalb Jahre. Wir brauchen für eine Pflegefachassistentin zwei Jahre Ausbildung. Die Heimhilfe braucht auch vier Monate. All diese Pflegefachkräfte müssen ja erst ausgebildet werden, die heute schon fehlen und morgen in noch höherer Anzahl fehlen werden. Darauf begründe ich meine Ansage, dass wir leider Gottes schon einen ‚Pfleger-Nostand‘ haben“, so Klikovits.

Hilfswerk fordert Imagepflege für den Pflegeberuf

Der Obmann wünscht sich zudem eine Imagepflege. Man höre immer nur, dass der Pflegeberuf anstrengend und fordernd sei. Von der neuen Landesregierung wünscht er sich außerdem eine Ausbildungsoffensive, und zwar „durch Kooperation zwischen, Land, Bund und AMS. Damit wir Ausbildung schaffen für alle Pflegeberufe, vor allem durch Offensiven in den Schulen. Was wir auch brauchen, ist der Ausbau bestehender kleiner stationärer Einrichtungen“, so Klikovits.

ORF

Kritik übt Obmann Oswald Klikovits an der seit 1. Jänner geltenden „Altenwohn- und Pflegeheim-Verordnung“. Der hier festgelegte Personalschlüssel verschärfe die Situation zusätzlich. Ebenfalls kein Verständnis hat Klikovits für den Wunsch der Gewerkschaften nach Einführung einer 35-Stunden-Woche im Pflegebereich.

Das Burgenländische Hilfswerk ist ein gemeinnütziger Verein. Er beschäftigt derzeit 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund 1.000 Menschen im Land pflegen und betreuen, und zwar in der mobilen Hauskrankenpflege und in sechs stationären Einrichtungen.