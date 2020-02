Kind krank: Die Rechte der Eltern

Eine Pflegefreistellung – oder umgangssprachlich Pflegeurlaub genannt – ist die temporäre Freistellung von der Arbeit, um ein erkranktes Kind zuhause zu pflegen. Diese Pflegefreistellung kann für eine Woche pro Arbeitsjahr genommen werden und nicht pro Kind. Ist diese Woche verbraucht und erkrankt das Kind, das unter zwölf Jahre alt ist, neuerlich, gibt es theoretisch Anspruch auf eine zweite Woche.

„Sollte der Anspruch ausgeschöpft sein, dann hat man die Möglichkeit, einseitig Urlaub in Anspruch zu nehmen. Dieser Urlaub muss bewilligt werden. Das ist die einzige Form, bei der ich einseitig Urlaub nehmen kann“, erklärt Martin Sugetich, Arbeitsrechtsexperte in der Arbeiterkammer Burgenland.

Arbeitgeber ist unverzüglich zu informieren

Darüber hinaus kann es im jeweiligen Kollektivvertrag eigens vereinbarte Regelungen geben. Generell ist auch möglich, bei Bedarf die Pflegefreistellung auch nur stundenweise in Anspruch zu nehmen. Und: Fällt die oder derjenige aus, der sonst für die Kinderbetreuung zuständig ist, dann kann eine sogenannte Betreuungs-Freistellung in Anspruch genommen werden. „Da zählen zum Beispiel eine schwere Erkrankung oder ein Spitalsaufenthalt dazu“, so Sugetich.

Der Arbeitgeber ist jedenfalls unverzüglich darüber zu informieren, dass eine Pflegefreistellung in Anspruch genommen wird. Eine Erlaubnis benötigt der oder die Betroffene nicht. „Ich melde die Pflegebedürftigkeit und muss diese im Zweifelsfall auch nachweisen. Am besten lässt sich das durch ein ärztliches Attest bewerkstelligen“, so Sugetich.