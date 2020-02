„Chance 50 Plus“ für Langzeitarbeitslose

Die Aktion „Chance 50 Plus“ läuft seit Montag. Es geht dabei darum, Langzeitarbeitslose, die älter als 50 Jahre sind, wieder zu beschäftigen. Als langzeitarbeitslos gilt man, wenn man ein Jahr oder länger ohne Beschäftigung ist.

Wichtige Rolle für Gemeinden

Wichtiger Partner bei dieser Aktion sind laut Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits (SPÖ) die Gemeinden: „Wenn man es in Vollzeitäquivalenten durchrechnet, dann besteht die Möglichkeit für Gemeinden, dass sie sich bewerben. Die Formulare werden heute an alle Gemeinden ausgeschickt. Es besteht die Möglichkeit, dass wir 50 Menschen eine Zukunftsperspektive und die Chance auf einen Wiedereinstieg geben“, so Illedits.

ORF

Im Burgenland waren im Vorjahr 40 Prozent der Arbeitslosen älter als 50 Jahre, konkret waren das 3.400 Personen. „Zunehmend kommen Über-50-Jährige in die Situation, arbeitslos zu werden. Die tun sich hier am Arbeitsmarkt besonders schwer, und deswegen benötigen sie Unterstützung des Landes“, so Robert Hergovich, Arbeitsmarktsprecher der SPÖ.

Kosten von 1,2 Millionen Euro

Die Menschen sollen vor allem in handwerklichen Bereichen beschäftigt werden. Die Hälfte der Anstellungszeit werde aber in gemeinnützigen Vereinen verrichtet. Die Kosten für die Aktion „Chance 50 Plus“ belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. 600.000 Euro kommen vom Land, 600.000 vom AMS. 50 Menschen sollen dadurch für zwölf Monate beschäftigt werden, und zwar 25 Frauen und 25 Männer.