VHS-Kurs für Finanzkompetenz im Internet

Mit den beiden Workshopreihen „Finanzkompetenz als Lebenskompetenz“ und „Safer Internet“ möchte man vor allem Hilfestellungen für die Konsumenten leisten. Veränderungen im Finanz- und Konsumsystem im Zeitalter der Digitalisierung würden laut Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) das Kaufverhalten und auch die Zahlungsmodalitäten der Menschen beeinflussen.

„Man kauft zum Beispiel bei einem Möbelhändler auf Raten ein und auch Kleidungsstücke auf Raten zahlen. Irgendwann verliert man den Überblick und dann tappt man in die Schuldenfalle. Auch die Privatinsolvenzen nehmen aufgrund dieses neuen digitalen Konsumverhaltens immer mehr zu“, so Winkler.

ORF

Kurse werden vom Land gefördert

Die Workshopreihe „Finanzkompetenz als Lebenskompetenz“ wird ab Februar an drei Abenden in Mattersburg angeboten. Die Reihe zum sicheren Umgang im Internet „Safer internet“ wird ab Ende März an den Volkshochschulen in Eisenstadt und Mattersburg veranstaltet. „Es ist ja auch sehr viel Beeinflussung da und es geht um verantwortungsvollen Umgang und vor allem um Hilfestellungen für das persönliche Verhalten hier in diesen Netzwerken“, erklärt Christine Teuschler, Geschäftsführerin der Volkshochschulen Burgenland.

Anmeldungen zu den Workshops sind bereits möglich. Beide Workshopreihen werden vom Land Burgenland gefördert. Der Kooperationspartner der Burgenländischen Volkshochschulen ist die Arbeiterkammer Burgenland, die bereits im Vorjahr ähnliche Workshops an Schulen durchgeführt hat und diese heuer auf Lehrlinge und Betriebsräte ausweiten wird.