FPÖ: Petschnig als designierter Obmann bestätigt

Der Landesparteivorstand der Freiheitlichen fand in Pinkafeld (Bezirk Oberwart) statt. Am 7. März soll Petschnig nun beim Landesparteitag offiziell zum neuen Obmann gewählt werden. Die rund 25 Vorstandsmitglieder stimmten auch über weitere Personalia ab. Unter anderem wurde Landesgeschäftsführer Markus Wiesler im Amt bestätigt. Auch die Obmann-Stellvertreter wurden nominiert, sollen aber erst später namentlich der Öffentlichkeit genannt werden, so Petschnig.

In Anwesenheit von Bundesparteiobmann Norbert Hofer, der in Pinkafeld wohnt, wurde das schwache Abschneiden der FPÖ bei den Landtagswahlen analysiert. Es habe diesbezüglich eine „positive und konstruktive Diskussion“ gegeben, betonte Petschnig.