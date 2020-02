Schockraumtraining für den Notfall

Oft geht es um Leben und Tod. Durchschnittlich jeden dritten Tag kommen Ärzte im Krankenhaus Oberwart im Schockraum nach schweren Unfällen zusammen. Sie haben vielleicht noch nie miteinander zu tun gehabt und kommen aus verschiedenen medizinischen Richtungen. Dennoch müssen sie perfekt zusammenarbeiten.

ORF

Ziel des Trainings ist es, die Abläufe in dieser kritischen Situation zu festigen. „Die Fälle sind zum Glück zurückgegangen, weil einfach zum Glück nicht mehr so viele schwere Unfälle passieren. Auf der anderen Seite ist das für uns Profis eine Herausforderung, weil wir uns dadurch – so wie ein Pilot – ständig trainieren müssen für Notfälle, die wir im täglichen Leben nicht ununterbrochen haben“, erklärt Michael Hüpfl,

Intensivmediziner und Leiter des Schockraumtrainings.

„Roter Faden“ für Extremsituation

Hüfpl empfiehlt Notfallsmedizinern, zwei Mal im Jahr an einem Auffrischungskurs für Notfallmediziner teilzunehmen. Dabei werden in kleinen Gruppen unterschiedliche Szenarien durchgespielt, und zwar möglichst praxisnah an einer lebensgroßen Puppe. „Dieses Training ist super, weil es einem in Stresssituationen einen roten Faden gibt, an dem man sich festhalten kann. Gerade in Stresssituationen sind manchmal die einfachsten Sachen eine Herausforderung, weil man sie vergisst oder nicht daran denkt“, erzählt die Anästhesistin und Kursteilnehmerin Michaela Wendl.

ORF

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer müssen einmal den Teamleiter spielen – der den Überblick bewahren und Anweisungen geben muss. Beobachtet werden die Mediziner von einem erfahrenen Ärzteteam. Der dreitätige Kurs endet für die Notfall-Mediziner endet mit einer Abschlussprüfung.