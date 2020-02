Nachwuchskickerinnen mit großen Zielen

Seit 2011 wird das Ausbildungsmodell in St. Pölten von vielen Spielerinnen als Sprungbrett für eine internationale Karriere genützt. Bestes Beispiel dafür ist etwa Nicole Billa, die über St. Pölten den Sprung in die deutsche Bundesliga schafft – und mittlweile im Nationalteam für die wichtigen Tore sorgt. „Wenn in den nächsten Jahren ein Generationswechsel stattfinden wird, wird es entscheidend sein, dass die hier top ausgebildeten Spielerinnen in die Fußstapfen dieser großen Generation treten können“, so Schöttel.

ORF

In Billas große Fußstapfen möchten auch zwei Nachwuchskickerinnen aus dem Burgenland treten: Stefanie Schneeberger aus Loipersbach sowie die Mattersburgerin Sophie Grafl besuchen die Frauenakademie in St. Pölten. „Das A-Nationalteam und das Ausland – das sind die Träume von uns allen hier“, so Schneeberger.

Spielerinnen bleiben den Vereinen erhalten

Dabei soll die Akademie in St. Pölten helfen. In einer dualen Ausbildung absolvieren Österreichs beste Nachwuchsspielerinnen entweder das fünfjährige Gymasium, oder die vierjährige Handelsschule. Dabei wird täglich mehrere Male trainiert. Insgesamt 50 Spielerinnen werden in der Akademie betreut und ausgebildet.

ORF

Die Spielerinnen bleiben gleichzeitig bei ihren Vereinen gemeldet. „Die Spielerinnen sind unter der Woche hier. Am Freitag trainieren sie beim Verein, am Wochenende spielen sie dort dann auch“, erklärt Michael Steiner, sportlicher Leiter der ÖFB Frauenakademie. Ein Beispiel an St. Pölten nimmt sich auch die HAK Stegersbach: Ab dem nächsten Schuljahr wird ein Fußballzweig für Mädchen angeboten.