Landjugend: Kampagne für junge Landwirte

Insgesamt zwölf burgenländische Jungbäuerinnen und Jungbauern wurden für das Projekt portraitiert. Mit ihren Videos wollen sie zeigen, wie vielfältig die Landwirtschaft im Burgenland ist. Behandelt werden dabei Themen wie Ackerbau, Gemüseanbau, Weinbau oder Viehhaltung.

Klimawandel als Herausforderung für Landwirte

Die Landjugend möchte mit der Kampagne ein Umdenken in der Gesellschaft erreichen. „Wir dürfen uns nicht von der Gesellschaft zerteilen lassen, in eine Bio- und in eine konventionelle Landwirtschaft. Wir sind eine Bauernschaft, die gute und gesunde Lebensmittel produziert“, erklärt Junglandwirt Georg Schoditsch aus Großpetersdorf (Bezirk Oberwart).

Landjugend

Der Klimawandel spiele auch im beruflichen Alltag der Jungbauern eine große Rolle: „Der Klimawandel ist eine der wichtigsten Herausforderungen. Die Bauern bekommen ihn jedes Jahr zu spüren, und zwar in unterschiedlichsten Formen: Einerseits etwa durch den Starkregen, andererseits durch den Hagel. Man kann sich überhaupt nicht darauf einstellen“, so Jennifer Pauer, die Landesleiterin der Landjugend Burgenland. Ziel sei es, die Regionalität hervorzuheben sowie den Junglandwirten eine Bühne zu bieten, damit sie ihre Wünsche, ihre Herausforderungen und ihre Arbeitsweise präsentieren zu können.

Anzahl der Jungbauern steigt

Nikolaus Berlakovich, Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, freut sich über die Kampagne der burgenländischen Landjugend: „Die jungen Landwirte sagen aus ihrer Betroffenheit, was sie bewegt, welche Wünsche sie an die Gesellschaft haben und was sie vor haben. Das sind selbstbewusste junge Leute, die mitten im Leben stehen“, so Berlakovich. Die Anzahl der jungen Landwirte steigt: Im Jahr 2016 hat es im Burgenland 300 Jungbäuerinnen und Jungbauern gegeben, 2018 waren es 434.