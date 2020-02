Neues Schlaflabor in Eisenstadt

Die Wissenschaft kennt 100 verschiedene Arten von Schlafstörungen. Die häufigste sei die obstruktive Schlafapnoe, die sich im Schnarchen mit Atempausen und mit Sauerstoffabfall im Blut äußere, sagte die Leiterin des Schlaflabors im Krakenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, Astrid Toth. Das könne wiederum – wie alle anderen Schlafstörungen – zu schweren körperlichen Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Adipositas und Depressionen führen.

Schwerpunkt auf neurologische Störungen

Darüber hinaus setzt man in Eisenstadt den Schwerpunkt auf neurologische Schlafstörungen. Wenn die Ursache nicht im HNO-Bereich liege, komme es auch zu einem Erwachen des Patienten, so Toth. Der Patient bemerke das aber nicht, das sehe man aber an der Hirnstromableitung. Das dauere nur ein paar Sekunden und dadurch sei die Schlafarchitektur auch gestört, es komme am nächsten Tag zu Müdigkeit, Schläfrigkeit und Konzentrationsstörungen. Das sei auch sehr ungesund und könne Folgen haben.

Zwei Patienten können pro Nacht im neurologischen Schlaflabor behandelt werden, sagte der Leiter der Neurologie, Dimitre Staykov: „Es werden zwischen 300 und 400 Patienten im Jahr abgeleitet werden können, die Nachfrage ist natürlich sehr groß.“ Man habe jetzt schon mehrere Monate vorgeplant. Wenn Patienten länger als drei Monate an Schlafstörungen leiden, sollten sie die Schlafambulanz aufsuchen.