Burgenlands Unternehmen sind brexitfit

Verkäufe in das Vereinigte Königreich machen im Burgenland nur einen sehr kleinen Teil des Außenhandels aus: Die burgenländischen Unternehmen exportieren jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 45 Millionen Euro nach Großbritannien – das sind weniger als zwei Prozent der gesamten Ausfuhren. Für ihn als Wirtschaftslandesrat sei der Brexit zuletzt kein großes Thema mehr gewesen, so Wirtschaftslandesrat Petschnig bei einem Pressegespräch in Eisenstadt: „In Summe sind die Beziehungen zu Großbritannien nicht so intensiv bzw. so anfällig, dass es da für Österreich oder fürs Burgenland in seiner Breite massive Folgen haben wird, einzelne Unternehmen natürlich ausgenommen.“

ORF

Ausreichende Vorbereitungen

Die zähen Verhandlungen und Verschiebungen des Brexits hätten den Vorteil gehabt, dass den Unternehmen so mehr Zeit für die Vorbereitung geblieben sei, meint Bettina Pauschenwein von der Jungen Wirtschaft. Pauschenwein ist Geschäftsführerin einer Tischlerei in Wiesen (Bezirk Mattersburg). „Wir haben ein paar Betriebe in England, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen das vorher abgeklärt worden ist, wie die Zusammenarbeit weiter funktionieren könnte. Aber ich glaube nicht, da es eine Übergangsfrist gibt, dass es ein großes Problem sein wird“, so Pauschenwein.

Mit Samstag beginnt die Brexit-Übergangsfrist, in der sich die EU und das Vereinigte Königreich über ihre zukünftige Beziehung einigen müssen. Die Frist endet am 31. Dezember. Dann wird der Brexit – zumindest aus jetziger Sicht – endgültig.