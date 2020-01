SPÖ: Parteiengespräche mit Grünen und FPÖ

Themen des Gesprächs mit der Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, der öffentliche Verkehr, Klima und Bio-Landwirtschaft. Bereits am Dienstag war der Landeschef mit einer ÖVP-Delegation mit Parteiobmann Thomas Steiner an der Spitze zusammengetroffen – mehr dazu in SPÖ und ÖVP führten Arbeitsgespräch.

APA/Christian Gmasz

Am Mittwoch empfing Doskozil Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und den designierten FPÖ-Landesparteiobmann, Landesrat Alexander Petschnig, zum Gespräch. Die Stimmung schien zum Auftakt entspannt. Die am Montag von ihm artikulierte Enttäuschung über den Koalitionspartner war Tschürtz nicht anzumerken – mehr dazu in Tschürtz tritt als FPÖ-Obmann zurück. Er habe extra ein blaues Sakko angezogen, scherzte der Landeschef.