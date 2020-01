Krisenintervention sucht Ehrenamtliche

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams kümmern sich um Menschen, die an ihre Grenzen stoßen und emotionale Unterstützung brauchen. zum Beispiel nach dem plötzlichen Verlust eines Angehörigen. Derzeit gibt es im Burgenland 112 Ehrenamtliche im Kriseninterventionsteam, doch es würden noch mehr gebraucht, sagte Teamleiterin Margret Dertnig.

Zeitressourcen notwendig

Voraussetzungen seien ein Mindestalter von 25 Jahren, Interesse an der Krisenintervention, persönliche Stabilität, Zeitressourcen und Einsatzbereitschaft. Denn ein Einsatz könne tagsüber, nachts, am Wochenende oder in der Urlaubszeit gebraucht werden, Krisen könne man nicht planen, so Dertnig. Nach einem Erstgespräch wird entschieden, ob man dafür geeignet ist, danach wird ein Ausbildungskurs und ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert.

Hilfe in Schocksituationen

Die Ehrenamtlichen helfen zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel einen Angehörigen durch einen Autounfall oder durch Suizid verloren haben. Es gehe um eine Akutbetreuung in einer Schocksituation, Stabilisierung und Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit. Es sei keine psychologische Betreuung, erklärte Dertnig. Oft überbringen die Ehrenamtlichen auch die Nachricht eines Todesfalls und helfen den Angehörigen dann in diesem Schockzustand. Vergangenes Jahr ist das Kriseninterventionsteam zu 151 Einsätzen ausgerückt. 544 Menschen wurden betreut.