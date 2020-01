Radio Burgenland regionale Nummer eins

Von 100 gehörten Radiominuten entfällt jede dritte im Burgenland auf Radio Burgenland. Die Tagesreichweite beträgt 31,7 Prozent (Montag bis Sonntag, Altersgruppe „10 Jahre und älter“). Der Marktanteil bei Personen ab 35 Jahren – das ist die wichtigste Zielgruppe von Radio Burgenland – liegt bei 40 Prozent (Montag bis Sonntag). Die Marktanteile bei den Hörerinnen und Hörern zwischen 14 und 49 Jahren sind stabil: Radio Burgenland erzielt in dieser Zielgruppe einen Marktanteil von 15 Prozent bei einer Tagesreichweite von 16,4 Prozent Prozent (Montag bis Sonntag, Altersgruppe „14 bis 49 Jahre“).

Neue Sendungen auf Radio Burgenland

Mit dem neuen Musikabend startete Radio Burgenland ins neue Jahr. Neue Sendungen und mehr österreichische Musik finden sich im Programm. Von Reinhard Fendrich bis Stefanie Werger, von Wolfgang Ambos über Maria Bill bis zu Georg Danzer: „Alles Österreich“ heißt es ab jetzt nicht nur jeden Sonntagabend, sondern auch jeden Donnerstag. Fans österreichischer Schlagermusik können Udo Jürgens, Nik P., Simone, Peter Alexander und viele mehr jeden Montag und Mittwoch in „Alles Schlager“ hören.

Am Dienstagabend kommen die Fans der volkstümlichen Musik im neuen „Radio Burgenland Trachtenkracher“ voll auf ihre Rechnung. Gute Laune wird jeden Freitag in der „TanzBar“ verbreitet – von ABBA bis Michael Jackson, von den Rolling Stones bis Elvis Presley oder Cher. Am Samstag werden die Kultplatten abgestaubt und aufgelegt: Marilyn Monroe trifft auf Freddy Quinn und Drafi Deutscher auf Caterina Valente. Täglich ab 19.00 Uhr und am Sonntag ab 20.00 Uhr startet der neue „Radio Burgenland Musikabend“.

Die neuen Sendungen im Überblick: