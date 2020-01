Tödlicher Verkehrsunfall bei St. Michael

In der Folge überfuhr das Auto mehrere Verkehrsleiteinrichtungen in Richtung Straßengraben, prallte ungebremst gegen einen Brückendurchlass, überschlug sich und kam am Dach zum Liegen. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Als ihn die Rettungskräfte aus dem Wrack bargen, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 64-Jährigen feststellen.

Die L 106 war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Ein Notarztwagen, drei Feuerwehren sowie die Polizei und das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes waren im Einsatz.