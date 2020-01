Rekordjahr im Tourismus für Esterhazy

Mit vier Ausstellungen, dem Herbstgold Festival und der Konzertreihe „classic.Esterházy“ im Schloss sowie mit den Schlossparkfestivals in Zusammenarbeit mit Barracuda Music konnten die Esterhazy-Betriebe 2019 die Besucherzahlen steigern.

„Das Rekordjahr macht aus, dass wir in allen Bereichen noch einmal deutlich zulegen konnten: Wir haben im Schloss ingesamt 225.000 Besucher gehabt, das sind um einige tausend Besuch mehr als im Vorjahr. Die Burg Forchtenstein ist mit 110.000 Besuchern auch drüber. Und was uns besonders gefreut hat: Bei den Biofeldtagen hatten wir 8.000 Besucher“, so Geschäftsführer Karl Wessely. Auch die Wiederaufnhame der Oper im Steinbruch war mit 93 Prozent und über 91.000 Besuchern gut ausgelastet.