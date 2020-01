Coronavirus: Apetloner berichtet aus China

Klinger lebt momentan in Jinan, einer Stadt mit acht Millionen Einwohner. Jinan liegt etwa 850 Kilometer von Wahun entfernt, also jener Stadt, die als Zentrum der Epidemie gilt und mittlerweile unter Quarantäne gestellt wurde. Trotz der Distanz sei laut Klinger auch in Jinan die Anspannung zu spüren. Das Coronavirus breitet sich auch dort langsam aus, 130 Fälle sind in der gesamten Provinz, in der Jinan liegt, bereits gemeldet.

Klinger verbringt deshalb 23 Stunden pro Tag in seiner Wohnung. „Man merkt auch hier die Angst vor dem Virus. Die Straßen sind sehr leer. Es ist momentan in Neusiedl am See wahrscheinlich mehr Verkehr als hier“, so der 35-Jährige.

ORF

Klinger bleibt in China

„Man hat schon das Gefühl, dass die Stadtregierung versucht alles zu tun, um das Virus in Grenzen zu halten“, so Klinger. Auch in seiner Wohnhausanlage wurden in jeder Wohnung Fiebermessungen durchgeführt. Das öffentliche Leben in Janin sei momentan sehr eingeschränkt, so sind alle Parks gesperrt und nicht zugänglich. Die Versorgungslage bewertet Klinger hingegen als gut, die Supermärkte haben offen und es sind alle Produkte zu normalen Preisen erhältlich.

Momentan hat Klinger nicht vor, China zu verlassen. „Ich denke, dass wir die Lage gut im Griff haben“, so Klinger. Dennoch schätzt er die Situation an Bahnhöfen und Flughäfen als gefährlich ein. „Es gibt an allen Bahnhöfen und Bushaltestellen Fiebermessstation. Man kommt nirgends rein oder raus, ohne dass Fieber gemessen wird“, so Klinger.