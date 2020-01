NEOS: Parlamentsklub tagt in Rust

Der Start ins neue Poltik-Jahr ist für die NEOS nicht nach Wunsch gelaufen. Bei der burgenländischen Landtagswahl am vergangenen Sonntag hat man mit 1,7 Prozent den Einzug in den Landtag klar verpasst. „Es ist schade, dass es nicht geklappt hat – umso mehr, als es eine absolute Mehrheit gibt. Wir finden das nicht gut. Aber aufstehen und Krone richten – das Team ist motiviert für die Gemeinderatswahlen“, so Klubobfrau und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

„Es stellt sich keine Personalfrage. Wir haben alles gegeben. Natürlich war es eine schwierige Ausgangslage, aber wir sind zuversichtlich und stellen uns jetzt für die Gemeinderatswahl“, so die Listen-Zweite bei der Landtagswahl, Julia Kernbichler. Eduard Posch, Spitzenkandidat der NEOS bei der Landtagswahl, war nicht anwesend.

ORF

Steuerreform: NEOS kritisieren Pläne der Regierung

Ein Thema der NEOS bei ihrer Parlaments-Klub-Klausur heute ist vor allem auch die Ankündigungen zur Steuerreform der türkis grünen Bundesregierung. Diese seien zu wenig, kritisiert Beate Meinl-Reisinger. Es fehle an Mut und Gestaltungswillen. „Sie diskutieren nicht über eine umfassende, radikale Entlastung der Arbeitseinkommen. Sie diskutieren nicht über eine echte Ökologisierung des Steuersystems“, so Meinl-Reisinger.

Seit gestern tagt der pinke Parlamentsklub im Ruster Seehotel. Und da wurde nicht nur Kritik an der neuen Bundesregierung geübt, betont Meinl-Reisinger. Das Türkis-Grüne Regierungsprogramm bekommt auch „etwas“ Lob – beispielsweise beim Ziel der Klimaneutralität. Insgesamt sei das Paket aber „zu vage, zu wenig und nicht finanziert, und das ist unredlich“, so Beate Meinl-Reisinger.