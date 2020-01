Elisabeth Pauer: Auszeichnung in Wien

Das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ ehrt jedes Jahr Journalisten in verschiedenen Kategorien. Im Dezember wurde die ORF Burgenland-Moderatorin und -Redakteurin Elisabeth Pauer zur Journalistin des Jahres im Burgenland gewählt – mehr dazu in Elisabeth Pauer ist Journalistin des Jahres.

Auszeichnungen für den ORF

Am Dienstag wurden in einer Sektkellerei in Wien die Preise verliehen. Für Elisabeth Pauer ist der Preis eine große Ehre. „Es war für mich etwas Herausragendes, diesen Preis zu bekommen. Es ist auch eine Auszeichnung für die vergangenen 25 Jahre, die ich im Landesstudio arbeite“, so Elisabeth Pauer.

Neben Elisabeth Pauer wurden noch weitere Mitarbeiter des ORF ausgezeichnet: Zeit im Bild-Moderator Tobias Pötzelsberger wurde Journalist des Jahres. Bei der Verleihung wurde er dafür gelobt, nicht nur die Sondersendungen zur Ibiza-Affäre, sondern auch die Sommergespräche souverän gemeistert zu haben. Darüberhinaus hat der ORF die Auszeichnung „Redaktion des Jahres“ bekommen – der Preis wurde von den Chefredakteuren von Fernsehen, Radio und Online gemeinsam entgegengenommen.