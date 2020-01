30. Baumesse in Oberwart

Die Oberwarter Baumesse entwickelte sich in diesen 30 Jahren von einer regionalen Wirtschaftsschau zu einer der größten Baumessen in Österreich. Die 300 Aussteller kommen zum Großteil aus dem Südosten Österreichs, einige Firmen sind aber auch aus dem Ausland angereist. Freie Ausstellungsflächen gibt es auch heuer nicht, sagte Messeveranstalter Markus Tuider.

„Die Nachfrage nach Austellungsflächen ist ungebrochen hoch. Wir sind absolut ausgebucht. Wir haben eine Warteliste mit sieben oder acht Firmen“, so Tuider. Das Angebot auf der Baumesse ist breit gestreut. Vom Keller bis zur Photovoltaikanlage auf dem Dach reicht das Spektrum, sagte Tuider. „Die klassischen Schwerpunkte sind Bauen, Renovieren, Sanieren und auch Bad, Sanitär, Garten. Die Baumesse bietet ein Komplettangebot für jeden Eigenheimbesitzer – egal, ob Wohnung oder Haus“, so Tuider.

ORF

19.000 Besucher werden erwartet

Die Baumesse ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Veranstaltungen der Burgenland-Messe. „Wir hoffen, es geht in den nächsten 30 Jahren so weiter wie bisher. Solange die Nachfrage nach diesem Produkt da ist, werden wir die Messe durchführen. Wohnraum ist Lebensraum – es ist, glaube ich, die wichtigste Investition im Leben, die man tätigt, wenn man sich eine Wohnung oder ein Haus anschafft. Dazu Informationen zu bekommen ist von jedem von Vorteil“, so Geschäftsführer Markus Tuider zur Zukunft der Fachmesse. Die 30. Baummesse dauert bis Sonntag, erwartet werden rund 19.000 Besucher.