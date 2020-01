Basketball: Linzer fordert Konsequenzen

Es sei natürlich ein Schaden, aber wenn eine Sportart von allen – bis auf wenige – redlich und ehrlich betrieben werde, dann gäbe es seiner Meinung nach keinen nachhaltigen Schaden für den Sport, meinte Linzer. Wenn es sich jedoch herausstellen würde, dass ein System dahintersteht, dann ließe sich ein Schaden nicht vermeiden, so der Gunners-Präsident – er schließe das bei seinen Spielern aus, auch weil der Klub viel Kontakt mit den Spielern habe, aber Garantie könne es natürlich nie geben.

„Für mich ist sehr wichtig, dass die Bundesliga jetzt verpflichtend einführt – gemeinsam mit den Vereinen – dass jeder in Österreich tätige Basketballspieler eine eidesstattliche Erklärung in Verbindung mit seinem Spielervertrag abgeben muss – wo die Konsequenzen aufgezeigt werden, was passiert, wenn sich eine Wettbetrug nachweisen lässt. Sonst bekommt er keine Spiellinzenz“, so Linzer.