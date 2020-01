Corona-Virus: Ärzte beruhigen

In Österreich gibt es bis dato keine bekannten Corona-Fälle. Anders in Deutschland: In Bayern ist am Dienstag die erste Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Virus außerhalb Asiens bekannt geworden. Eine Chinesin, die beruflich nach Deutschland gereist ist, hat einen 33-Jährigen infiziert. Eine Ansteckung in Europa ist also möglich – mehr dazu in news.ORF.at. Grund zur Sorge bestehe laut dem ärztlichen Leiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, Martin Wehrschütz, allerdings nicht.

„Sehr gut vorbereitet“

„Ich denke es ist überhaupt nicht angebracht, hier Panik zu verbreiten. Es ist eine Virus-Erkrankung, die entsprechend meldepflichtig ist, wo wir in Österreich auch sehr gut vorbereitet sind. Auch mit unseren medizinischen Möglichkeiten, die wir hier haben“, so Wehrschütz.

ORF

Anders die Situation in China: Dort gibt es volle Krankenhäuser und ganze Städte sind unter Quarantäne. Davon betroffen ist vor allem die chinesische Provinz Hubei. In der elf Millionen Einwohner zählenden Metropole Wuhan hat das Corona-Virus seinen Ursprung.

Ältere, Kinder und chronisch Kranke

„Das ist ein Virus, das die Atemwege befällt und das sozusagen hier mildere Formen einer Grippe zeigen kann. Am Ende aber ist es schon unter Bedacht zu nehmen, das insbesondere ältere Menschen, Kinder oder auch chronisch kranke Menschen von diesem Virus auch heftiger befallen werden können und hier auch entsprechend schwerere Lungenentzündungen zu erwarten sind“, so Wehrschütz.

Der Mediziner rät – auch im Hinblick auf die Grippewelle – große Menschenansammlungen zu meiden und beim Husten und Niesen Taschentücher zu verwenden.