Tschürtz tritt als FPÖ-Obmann zurück

Tschürtz und Petschnig gaben die personellen Änderungen Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Am 7. März wird die FPÖ-Burgenland einen Parteitag abhalten. Im Parteipräsidium sei lange diskutiert worden, wer ihm nachfolgen solle, erklärte Tschürtz. Man habe sich nach ausführlicher Diskussion auf Petschnig als designierten Parteichef „mit sofortiger Wirkung“ geeinigt. Bei der Abstimmung im Präsidium habe es sechs Stimmen für Petschnig und eine Enthaltung gegeben. Der 46-jährige Kärntner Petschnig werde sich beim Parteitag am 7. März der Wahl zum Parteiobmann stellen.

Bei der Präsidiumssitzung habe man auch über eine Rückkehr von Bundesparteiobmann Norbert Hofer gesprochen. „Ich habe die Pflicht jeden zu fragen, aber er hat Nein gesagt“, so Tschürtz – mehr dazu in – Hofer holt Mandat, nimmt es aber nicht an.

Tschürtz von Doskozil enttäuscht

Tschürtz zeigte sich vom bisherigen Regierungspartner SPÖ enttäuscht, nachdem Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gesagt hatte, dass es ihm um die rot-blaue Koalition nicht leid tue. Doskozil hätte zumindest „Danke“ sagen können. „Ich war hilfsbereit und vertrauensvoll“, sagte Tschürtz.

Er überlege sogar, den für Mittwoch anberaumten Gesprächstermin mit Doskozil nicht wahrzunehmen. Den Landeshauptmann bezeichnete Tschürtz bereits als „Alleinherrscher“. Enttäuscht sei er auch, weil Doskozil das Projekt der Sicherheitspartner einstellen will. "Dann gehen 40 Arbeitsplätze mit einem Schlag verloren, so Tschürtz.

ORF/Patricia Spieß

„Ich bin ein Freiheitlicher und bleibe ein Freiheitlicher“

Gefragt nach einem möglichen Wechsel zum DAÖ sagte Tschürtz: „DAÖ ist ja wie wenn man mit einem Zug durch die Gegend fährt. In diesen Zug steige ich sicher nicht ein. Ich bin ein Freiheitlicher und bleibe ein Freiheitlicher. Das habe ich schon einige Male bewiesen, als es Spaltungen gegeben hat, dass ich immer der Partei treu geblieben bin“.

„Streitereien interessieren mich nicht“

Auf die Frage wie er zum ehemaligen Bundesparteichef Heinz Christian Strache stehe, meinte Tschürtz: „Diese ganze Streiterei interessiert mich überhaupt nicht. Was ich gesagt habe – und zu dem stehe ich immer noch – dass alle strafrechtlich relevanten Vorwürfe, die gegen Strache vorhanden sind, dass darüber nicht ich entscheide, sondern da gibt es in Österreich eine Gerichtsbarkeit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und ich maße mir nicht an, jetzt ein Urteil zu fällen, ob er etwas angestellt hat oder nicht“.

APA/ROBERT JAEGER

15 Jahre lang an der Spitze der FPÖ

Für die Zukunft der Partei kündigte der scheidende FPÖ-Landesparteiobmann eine Verjüngung an. Der designierte Parteiobmann Petschnig dankte Tschürtz für seine Arbeit für die FPÖ in der Vergangenheit. Tschürtz war als Nachfolger von Stefan Salzl seit 2005 Landesparteiobmann und seit 2015 Landeshauptmannstellvertreter in der SPÖ-FPÖ-Landesregierung. Bei der Landtagswahl am Sonntag sackte die FPÖ von 15 Prozent auf 9,8 Prozent ab. Dem Klub, den Tschürtz künftig anführt, werden neben ihm und Petschnig die bisherige Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö und der bisherige Klubobmann Geza Molnar angehören.

Petschnig kündigt „kantige Oppositionspolitik“ an

Für die Zukunft kündigte der bisherige Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Petschnig eine „kantige Oppositionspolitik“ an. Zu den Beschlüssen, die gemeinsam mit der SPÖ gefasst wurden, werde man aber natürlich stehen. Man werde aber genau darauf achten, ob die SPÖ von diesen Beschlüssen abweichen werde. „Es hat ja in der Sicherheitspolitik bereits geheißen, es gibt da eigene Vorstellungen, die von den gemeinsamen Beschlüssen abweichen“.