Hofer holt Mandat, nimmt es aber nicht an

Er habe den Mandatsverzicht auch schon bei der Landeswahlbehörde bekannt gegeben und betont, dass seine Kandidatur ausschließlich ein symbolischer Akt war, teilte der FPÖ-Bundesparteichef am Dienstag in einer Presseaussendung mit. Durch Hofers Verzicht ist sichergestellt, dass FPÖ-Klubobmann Geza Molnar auch weiterhin im Landtag in Eisenstadt vertreten sein wird.