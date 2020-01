ÖVP präsentiert neu gewählten Klub

Die ÖVP Burgenland haderte nach der Landtagswahl am Montag mit dem schlechten Abschneiden von LBL, NEOS und Co. Die Absolute Mehrheit der SPÖ sei „vor allem aufgrund der Schwäche kleinerer Parteien“ möglich geworden, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner am Montag. Die Grünen seien praktisch unverändert geblieben und die Kleinparteien hätten für ihre Verhältnisse stark verloren, sodass dieses Wahlergebnis so zustande gekommen ist, sagte Steiner.

SPÖ-Absolute für Volkspartei „nicht besonders gut“

Zuvor hatte der ÖVP-Landesparteivorstand getagt. Das Klima sei sehr gut gewesen. Die Vertrauensfrage habe sich gar nicht gestellt, so Steiner. Die ÖVP habe es geschafft „deutlich“ über die 30-Prozent-Marke zu kommen. Das sei das erklärte Ziel gewesen. Die SPÖ-Absolute sei aus Sicht der Volkspartei ein „Wermutstropfen“ und auch „nicht besonders gut“, so Steiner. Er gratulierte Doskozil. Wie die SPÖ in der Alleinregierung ihre Arbeit im Landtag anlege, werde sich herausstellen.

Drei Frauen unter neuen ÖVP-Mandataren

Nach dem Landesparteivorstand wurden auch fünf neue Gesichter präsentiert. Der Frauenanteil im ÖVP-Landtagsklub hat sich nun verdreifacht. Bislang war Michaela Resetar die einzige weibliche Mandatarin der Volkspartei. Sie ist nicht mehr zur Wahl angetreten, bekommt aber insgesamt drei Nachfolgerinnen. Eine davon ist die 44-jährige Mattersburger Unternehmerin Melanie Eckhardt. Sie wolle sich vor allem für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land einsetzen.

Neu im Landtag ist auch die 38-jährige Landwirtin Carina Laschober-Luif aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Ihr liege vor allem die Landwirtschaft am Herzen. „Mir ist es sehr wichtig die Landwirtschaft wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Wir sind nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung und rücken immer mehr an den Rand der Gesellschaft. Ich finde das ganz wichtig, dass auch im politischen Bereich wieder mehr für die Landwirtschaft getan wird“, so Laschober-Luif.

Die dritte weibliche Abgeordnete im ÖVP-Klub ist die 26 Jahre alte Angestellte Julia Wagentristl aus Zemendorf (Bezirk Mattersburg). Außerdem sind auch zwei ÖVP-Bürgermeister neu im Landtag: Der Edelstaler Ortschef Gerald Handig und Donnerskirchens Bürgermeister Johannes Mezgolits.