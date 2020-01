Chronik

Hohensteiner-Prozess: Vier Angeklagte vor Gericht

Jene vier Männer, die im März 2017, das Juweliergeschäft Hohensteiner in der Eisenstädter Fußgängerzone überfallen haben sollen – stehen am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht. Die Anklage lautet: Schwerer Raub. Der Prozess ist mit zwei Tagen anberaumt – mit der Urteilsverkündung ist am Mittwoch zu rechnen.