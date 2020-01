Fast 57.000 Vorzugsstimmen für Doskozil

56.975 Burgenländerinnen und Burgenländer gaben Doskozil am Sonntag die Vorzugsstimme auf der SPÖ-Landesliste. Die meisten davon, nämlich mehr als 12.700 Stimmen, erreichte Doskozil in seinem Heimatbezirk Oberwart. Er kommt mit diesem Ergebnis auf fast dreieinhalb mal so viele Vorzugsstimmen wie ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

APA/ROBERT JAEGER

Fazekas schafft Sprung auf Platz zwei

Der ÖVP-Spitzenkandidat kam auf 16.664 Vorzugsstimmen. Hinter ihm landet der auf Platz 18 gereihte Patrik Fazekas mit etwas mehr als 1.400 Stimmen. Danach kommen Walter Temmel und Georg Rosner, die jeweils auf fast 1.300 Stimmen kommen.

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) gaben 7.949 Wähler eine Vorzugsstimme, 2.865 entschieden sich für die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Für Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland (LBL) votierten 1.100 Stimmberechtigte. NEOS-Landessprecher Eduard Posch erreichte 566 Vorzugsstimmen auf der Landesliste.

Verschiebungen in den Kreiswahllisten

SPÖ und ÖVP haben im Wahlkampf auf Bezirksebene voll auf die Vorzugsstimmen gesetzt. Wer also mehr Vorzugsstimmen holt, rückt auf der Bezirksliste nach vorne und kann somit andere Kandidatinnen und Kandidaten überholen.

Im Bezirk Neusiedl am See gelingt das bei der SPÖ dem an Nummer zwei gereihten Landtagsabgeordneten Kilian Brandstätter. Er überholt die Nummer eins der Bezirkliste Landesrätin Daniela Winkler. Das dritte Mandat geht an Elisabeth Böhm. Auf ebenfalls drei Mandate kommt die SPÖ im Bezirk Eisenstadt-Umbegung. An der bisherigen Reihung ändern die Vorzugsstimmen hier nichts – Landesrätin Astrid Eisenkopf bleibt die Nummer eins, gefolgt von Robert Hergovich und der Siegendorferin Rita Stenger, die erstmals in den Landtag einzieht.

Die zwei Grundmandate im Bezirk Mattersburg gehen auf SPÖ-Seite an Christian Illedits und Claudia Schlager, eine weitere neue Abgeordnete. Die meisten roten Vorzugsstimmen im Bezirk Oberpullendorf holt Heinrich Dorner. Das zweite Grundmandat steht hier Roman Kainrath zu, der die vor ihm gereihte Elisabeth Trummer um 30 Vorzugsstimmen überholt.

ORF

Dax schafft Sprung auf Platz zwei im Bezirk Oberwart

Eine Überraschung gibt es auf SPÖ-Seite auch im Bezirk Oberwart – hinter Vorzugsstimmenkaiser Hans Peter Doskozil schafft Landesgeschäftsführer Christian Dax den Sprung vom achten auf den zweiten Listenplatz. Das dritte Mandat geht an Kurt Maczek. Das jeweilige rote Grundmandat in den Bezirken Güssing und Jennersdorf geht an Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker.

ÖVP holt acht Mandate in den Bezirken

Die ÖVP holt acht ihrer elf Mandate in den Bezirken. Eine Umreihung gibt es im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, wo der Listendritte Johannes Meszgolits die vor ihm gereihte Martina Schmitt überholt. Listenerster bleibt Christoph Wolf. Im Bezirk Neusiedl am See gehen die ÖVP-Grundmandate an Markus Ulram und Gerald Handig, er überholt Christine Riepl und zieht erstmals in den Landtag ein.

Das ÖVP-Mandat im Bezirk Mattersburg geht an Christian Sagartz, der aber nach Brüssel wechseln soll. In den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart geht das jeweilige Grundmandat an Patrik Fazekas und Georg Rosner. Und auch im Bezirk Güssing bleibt Walter Temmel Listen-Erster. Thomas Steiner hat sich dem Wettbewerb auf Bezirksebene übrigens nicht gestellt. Als einziger Spitzenkandidat hat er nur auf der Landesliste kandidiert. Und FPÖ und Grüne schaffen auf Bezirksebene kein Grundmandat.