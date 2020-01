Vom Wirtschaftsprüfer zum Priester

Vor acht Jahren kündigte Gabriel seinen gut bezahlten Job und begann seinen Weg als Ordensmann. Sein 30. Geburtstag sei der Wendepunkt in seinem Leben gewesen, so Gabriel: „Mein Gedanke war: Du bist alleinstehend, 30 Jahre alt und am liebsten betest du. Also: eins und eins ist zwei.“ Gabriel hatte schon lange gute Kontakte zu den Kalasantinern und trat ins Kloster ein.

ORF

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics weihte Gabriel am Samstag in Wien zum Priester. Die Primiz wird am Sonntag im Martinsdom in Eisenstadt und am 2. Februar in seiner Heimatpfarre in Oberwart gefeiert.