Der Wahlkampf ist beendet

Die SPÖ feierte ihren Wahlkampfabschluss am Freitagabend in Rohrbach (Bezirk Mattersburg). SPÖ-Spitzenkandidat, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil machte dabei noch einmal klar, dass er am Sonntag nicht nur siegen, sondern auch stärker werden will. Diese Wahl sei eine sozialdemokratische Bilanz im Burgenland, so Doskozil – mehr dazu in Doskozil will dazugewinnen.

ÖVP-Wahlkampffinale mit Kurz

Die ÖVP inszenierte am Samstagvormittag ihren Wahlkampfabschluss vor dem Landhaus in Eisenstadt ganz in Türkis inszeniert. Rund 250 türkis gekleidete Kandidaten und Sympathisanten feierten Spitzenkandidaten Thomas Steiner und ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz. In seiner Rede versprach Steiner, den Menschen in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen – mehr dazu in Türkise Show mit Kanzler Kurz zum Finale.

FPÖ vorsichtig optimistisch

Die FPÖ hat sich am Freitagabend bei ihrer Abschlusskundgebung in Loipersbach (Bezirk Mattersburg) vorsichtig optimistisch gezeigt. Man hofft auf ein stabiles Ergebnis. FPÖ-Spitzenkandidat Johann Tschürtz überraschte mit der Verteidigung des aus der FPÖ ausgeschlossenen Heinz Christian Strache – mehr dazu in Wahlkampffinale: Tschürtz verteidigt Strache.

Grüne spekulieren auf Regierungsbeteiligung

Beim Wahlkampffinale der Grünen am Freitagvormittag in der Eisenstädter Fußgängerzone erhielten Spitzenkandidatin Regina Petrik und ihr Team Unterstützung von Bundespartei-Chef und Vizekanzler Werner Kogler. Neben dem dritten Landtagsmandat ist auch eine Regierungsbeteiligung das erklärte Wahlziel der Grünen – mehr dazu in Grünes Wahlkampffinale mit Vizekanzler.

Ruhiges LBL-Wahlkampffinale

Recht ruhig ging es am Samstagvormittag bei der Wahlkampf-Schlussveranstaltung des Bündnis Liste Burgenland (LBL) im Eisenstädter Einkaufszentrum zu. Spitzenkandidat Manfred Kölly warb bis zur letzten Minute um Wählerstimmen. Es sei wichtig, dass die LBL wieder im Landtag vertreten sei, so Kölly – mehr dazu in LBL kämpft um jede Stimme.

NEOS: Um jede Stimme laufen

NEOS brach bereits am Donnerstagvormittag zur „Zukunftstour 70 Stunden – sieben Bezirke“ aufgebrochen. In den letzten Tagen und Stunden vor der Landtagswahl am Sonntag wolle man bis zuletzt „um jede Stimme laufen“, sagte NEOS-Spitzenkandidat Eduard Posch. Das große Ziel von NEOS ist der Einzug in den Landtag – mehr dazu in NEOS startet Endspurt mit „Zukunftstour“.