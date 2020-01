Erster Mädchen-Fußball-Cup für Volksschulen

Als Pendant zum „Sumsi Cup“ für junge Fußballer wird heuer erstmals der „ASKÖ-OSG Hopsi Hopper Cup“ ausgetragen. Das sei ein Fußballerinnen-Cup für Volksschülerinnen, erklärte ASKÖ-Präsident Alfred Kollar. Man wolle bei den ganz Jungen anfangen und wolle Mädchen im Volksschulalter die Gelegenheit geben, meisterschaftsmäßig zu spielen. Für Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ist der „Hopsi Hoppa Cup“ eine weitere Initiative, die Sport und Schule vereint.

„Gunst der Stunde nutzen“

Jede Schule im Burgenland kann ein Team nennen. Geplant ist die Teilnahme von 20 bis 30 Mädchenmannschaften. Das Finale soll am 26. Mai in Draßburg stattfinden. Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ) meinte, man müsse die Gunst der Stunde und den momentanen Hype um den Frauenfußball nutzen. Das Ziel sei, in Zukunft burgenländische Meisterschaften im Frauenfußball austragen zu können. Im September startet in der HAK Stegersbach auch ein Fußball-Zweig für Mädchen – mehr dazu in Stegersbach: Fußballzentrum für Mädchen. Eine weitere Initiative ist das Projekt Mädchen am Ball, das im vergangenen Jahr mehr als 3.000 Schülerinnen im Burgenland erreichte und heuer in die dritte Runde geht.