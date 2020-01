Politik

SPÖ-Team optimistisch für Wahlsonntag

Drei Tage vor der Landtagswahl hat die SPÖ am Donnerstag noch einmal zufrieden Bilanz über ihre Regierungsarbeit gezogen. Das SPÖ-Team zeigte sich optimistisch, dass man am Sonntag die stärkste Kraft bleiben und ein Plus vor dem Ergebnis erreichen werde.