Liane Presich-Petuelli gestorben

Liane Presich-Petuelli wurde 1925 in Eisenstadt geboren. Sie studierte in Wien Klavier, Gesang und Musikpädagogik. Sie war Musiklehrerin an burgenländischen Musikschulen und Gymnasien. Bis 1985 war sie Lehrerin im Gymnasium Kurzwiese, danach verstärkte sie ihre künstlerische Tätigkeit auf den Gebieten Literatur, Graphik und Musik. Presich-Petuelli war auch Mitglied zahlreicher literarischer Vereinigungen in Österreich und Deutschland.

Liane Presich-Petuelli hatte sich über die Grenzen Österreichs hinaus einen Namen als Pianistin und Lyrikerin gemacht. Die größte Anerkennung jedoch erreichte sie durch ihre Scherenschnitte, mit denen sie sich seit ihrer Kindheit beschäftigte. Im Laufe der Zeit begann sie neue Wege zu beschreiten, die sie von den schwarz-weißen Stilarten zu anderen Techniken führten.