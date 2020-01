„Pfleger mit Herz“ 2019 geehrt

Pro Bundesland gibt es drei Sieger, insgesamt wurden am Dienstag also 27 „Pfleger mit Herz“ geehrt. In der Kategorie Pflege- und Betreuungsberufe hat im Burgenland Andreas Klammer gewonnen. Er arbeitet als Pflegeassistent in Oberwart. Die Tür zum Pflegeberuf habe sich erst spät geöffnet, als er im Alter von 50 Jahren arbeitslos geworden sei, so Klammer. „Auch wenn der Beruf nicht immer einfach ist, habe ich es keine Sekunde bereut diesen Weg gewählt zu haben“, so Klammer.

Verein PflegerIn mit Herz/Richard Tanzer

In der Kategorie der pflegenden Angehörigen wurde Inge Pecher aus Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) zur Burgenlandsiegerin gewählt. Sie pflegt ihren Ehemann zu Hause. „Das ist für mich selbstverständlich“, sagte Pecher. So könne er in seiner gewohnten Umgebung bleiben, was sich positiv auf seine Verfassung auswirke, sagte Pecher.

Der Preis in der Kategorie 24-Stunden-Betreuung ging an Zoltanne Horvath. Sie arbeitet in Güssing. „In meinem Beruf bedeutet es mir viel, dass die Klientinnen und Klienten zufrieden sind und lächeln“, so Horvath. Das zeige, dass sie die Arbeit gut mache. Dass dies nun auch durch so eine Auszeichnung bestätigt werde, gebe neue Kraft, so Horvath.

Rund 3.100 Nominierungen österreichweit

Die Siegerinnen und Sieger in den einzelnen Kategorien erhalten je 3.000 Euro Preisgeld. Insgesamt wurden österreichweit rund 3.100 Menschen im Pflegebereich oder in Pflegeberufen für die Preise nominiert. Die Auszeichnung ist eine gemeinsame Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins und der Wiener Städtischen Versicherung und wird in Kooperation mit weiteren Partnern seit 2012 durchgeführt.