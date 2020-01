SPÖ fordert Pflegemilliarde vom Bund

Die SPÖ Burgenland fordert eine Verdoppelung der Ausbildungsplätze und eine Attraktivierung der Pflegeberufe. „Was natürlich auch ein höheres Gehalt wie einen Mindestlohn von 1.700 € netto beinhalten muss. Der Bund soll möglichst rasch eine Pflegemilliarde für diese Maßnahmen zur Verfügung stellen“, so SPÖ-Soziallandesrat Christian Illedits.

Die Bundesregierung müsse Geld in die Hand nehmen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, denn die Probleme in der Pflege würden sich nicht von heute auf morgen lösen, so SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst. "Eine Pflegemilliarde analog der Nahverkehrsmilliarde wäre eine nachhaltige und sinnvolle Investition in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, so Fürst.