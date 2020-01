Erstmals mehr als 3,1 Mio. Nächtigungen

Vertreterinnen und Vertreter aus der Branche – aber auch aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Society sind der Einladung in den Haydnsaal gefolgt – auch, um das äußerst erfolgreiche Tourismusjahr 2019 zu feiern. Noch nie wurden im Burgenland soviele Nächtigungen verzeichnet, wie im Jahr 2019. Mit mehr als 3.144.000 Übernachtungen wird ein neuer Rekord aufgestellt und damit jener von 2017 nochmal deutlich übertroffen.

Für Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) war es ein würdiger Abschluss der Legislaturperiode, wie er sagte. „Wir haben die Struktur verändert, die Strategie angepasst. es gibt viele Investitionen. Es gibt eine wachsende Tourismusgesinnung. Die vielen kleinen Beherbergungsbetriebe, die Winzer, die Kulturbetriebe wirken alle zusammen – das Angebot wird sehr professionel vernetzt und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange“, so Petschnig.

„Weiterhin innovativ und kreativ sein“

Derzeit laufen Verhandlungen, wie es nach dem Auslaufen der derzeitigen EU-Förderperiode 2021 weitergehen soll. Stichwort Ganzjahresdestination: früher sei das Burgenland vor allem für Sommerurlaub am See bekannt gewesen, sagte Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton. „Das hat sich natürlich mit dem Bau der Thermen ganz stark verändert – aber auch mit der Vielfalt der Angebotspalette. Das Thema Wein ist ganzjährig nutzbar. Das Thema Radfahren im Grunde von März bis in den Spätherbst – dann gibt es noch die Kulinarik und die Kultur“, so Anton.

„Es gab Zeiten vor 30 Jahren mit 20.000 Nächtigungen. Früher hat man nur den Neusiedler See gekannt. Ich bin stolz auf den Neusiedler See, aber wir brauchen Arbeitsplätze und Touristen überall. Wir brauchen sie auch im Mittel- und im Südburgenland. Im Tourismus, so wie in der Wirtschaft, darf man nie stehenbleiben – man muss immer innovativ und kreativ sein und sich nach den Gästewünschen richten“, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), die in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gekommen ist. Es gelte nun die Dachmarke Burgenland weiter zu stärken und auszubauen, so Dunst.

ORF

Touristiker nutzten Gala zum Ideenaustausch

Die zahlreich anwesenden Touristiker nutzten den Abend vor allem zum Austausch von Ideen. „Wir haben ein schönes Land, viel Angebot und auch einen Naherholungswert – kurzfristig einen Tag Urlaub nehmen – das macht glaube ich sehr viel aus“, so Sonja Grapa vom Stadtmarketing Rust. Meistens würde man sich zu Hause auch gleich selbst wie im Urlaub fühlen, sagte Martin Ochsenhofer, der Obmann des Tourismusverbandes Oberwart/Güssing.