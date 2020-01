Diskussion um Bio-Verordnung

Auf dem Biobauernhof Pölz in Lackendorf gibt es 165 Rinder, der Großteil davon sind Milchkühe. Die Bio-Verordnung der Europäischen Union muss ab dem Jahr 2021 ungesetzt sein, es geht um Auslauf und Weidehaltung. „Natürlich haben wir momentan schon Auslauf für unsere Milchkühe und Jungtiere zur Verfügung stehen. Aber laut der neuen Verordnung ist das eine Weidefläche, die benötigt wird. Und in aktueller Situation haben wir diese Weidefläche nicht in unmittelbarer Nähe zu unserem Betriebsgebäude“, so Biobäuerin Margot Pölz.

Köstinger: „Praktikable Lösung finden“

Der Wunsch: Die Politik soll helfen. Bio und Politik sind also nicht nur im Landtagswahlkampf Thema. „Jetzt sollen die Regeln der Europäischen Union strenger werden, das bedeutet natürlich große Herausforderungen für die Betriebe – speziell hier im Burgenland, wo Weiden nicht vorhanden sind, weil die Betriebe in den Ortschaften und Dörfern sind. Wir versuchen mit der EU-Kommission zu einer praktikablen Lösung zu kommen“, so Köstinger im ORF Burgenland-Interview.

Wojciechowski: „Barrieren reduzieren“

„Wir sollten die Bauern unterstützen, diese Aktivitäten fortzusetzen und die Barrieren für die Entwicklung von Bio-Landwirtschaft reduzieren. Die Frage, die hier präsentiert wurde, werden wir in der Europäischen Kommission gründlich besprechen, um mit gutem Willen eine gute Lösung zu finden“, so Agrarkommissar Janusz Wojciechowski. Wie diese Lösung dann aussehen wird, ist derzeit jedenfalls noch unklar.