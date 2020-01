Politik

FPÖ: Warnung vor Rot-Türkis

Das Burgenland habe sich in den viereinhalb Jahren mit blauer Regierungsbeteiligung sehr gut entwickelt, sagt die FPÖ, die am Montag Bilanz zog. Die Freiheitlichen wollen erneut in die Landesregierung. Bundesparteiobmann Norbert Hofer warnte vor einer türkisen Regierungsbeteiligung.