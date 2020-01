Bildung

Tägliche Turnstunde: Erfolg im Burgenland

In Neusiedl am See ist am Montag der burgenländische Schulsportbericht 2019 vorgestellt worden. Die burgenländischen Schülerinnen und Schüler waren in vielen unterschiedlichen Sportarten erfolgreich – sogar im Wintersport. Die tägliche Turnstunde werde im Burgenland gut angenommen, hieß es.