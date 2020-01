Heim-WM: Spannung bei Ziegler und Kiefer

Sie haben monatelang dafür trainiert und gearbeitet. Kommenden Mittwoch wird es Ernst. Dann beginnt für Miriam Ziegler und Severin Kiefer der Paarlauf-Bewerb bei der EM in Graz. „Natürlich merkt man, dass es bald soweit ist und wir hier aufs Eis gehen und laufen dürfen. Im Moment ist es aber nicht anders, als sonst vor einer Europameisterschaft. Ich freie mich schon sehr drauf, wenn es endlich losgeht“, so Ziegler.

TV-Tipp „Sport am Sonntag“, 19.1.2020, 18.00 Uhr, ORF1 – ausführliches Interview

Dokumentation „Eiskunstlaufen“, 19.1.2020, 20.15 Uhr, ORF SPORT +

Optimistischer Blick in die Zukunft

Auf und abseits des Eises soll jeder Handgriff, jeder Schritt passen. Die Wettkämpfe in diesem Winter geben Anlass zu Optimismus. „Die Form ist gut. Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen immer noch gesteigert und verbessert. Ich hoffe, dass wir dann in Höchstform sind, nächste Woche“, so Ziegler. „Wir fühlen uns gut und es steht dem Ganzen nichts im Weg, dass das nächste Woche toll läuft“, so Kiefer.

Seit 2013 laufen Miriam Ziegler und Severin Kiefer gemeinsam. Zweimal waren sie bei olympischen Spielen. Die EM nächste Woche ist dennoch etwas ganz Besonderes, so Ziegler: „Ich war bei drei olympischen Spielen, ich hatte noch nie die Möglichkeit, in Österreich vor so vielen Zuschauern zu laufen, deshalb ist das für mich etwas ganz Besonders und Einzigartiges.“

„Wir sehen uns unter den Top-Sechs“

Kommenden Mittwoch geht es dann mit dem Kurzprogramm los. Die Halle wird voll sein, wenn es vielleicht um die erste EM-Medaille für Österreich seit 37 Jahren geht. „Wir sehen uns auch in dem Niveau, unter den Top-Sechs in Europa – natürlich, wenn wir unsere Leistung bringen“, so Kiefer. „Es ist für uns ein Wahnsinn, sagen zu können, dass überhaupt ein Chance besteht“, sagte Ziegler. Im Burgenland drücken jedenfalls alle Miriam Ziegler und Severin Kiefer fest die Daumen.