Chronik

Aufblasbares ‚Storchenhaus‘ bei Extrem-Tour

Am Freitag starten an die 7.000 Menschen bei der „24 Stunden Burgenland Extrem Tour“ rund um den Neusiedler See. Die Initiatoren der Extremwanderung stellen eine aufblasbare Miniversion des „Storchenhauses“ in Raiding des japanischen Architekten Teronubo Fujimori in den Zielbereich.