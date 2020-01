Landesgalerie: Tone Finks Spielwiese

Quirlig und gut gelaunt verwandelt der Allroundkünstler Tone Fink die Landesgalerie in Eisenstadt in eine Spielwiese. Seine Objekte aus Pappmaschee verwandelt er kurzerhand zu Klanginstrumenten. Die Landesgalerie in Eisenstadt gibt einen breiten Einblick in die Schaffenswelt des gebürtigen Vorarlbergers.

„Burgenland mon amour" ist der Titel der farbenprächtigen Hommage an das Burgenland.

Es ist das Vielseitige und das Papier, das Tone Fink interessiert. Gezeichnet, gerissen, gemalt und geformt bekommen selbst seine zweidimensionalen Zeichnungen Körperlichkeit. Dabei ist nicht nur schauen sondern auch greifen und benützen seiner Objekte erlaubt.

Farbenprächtige Hommage an das Burgenland

Im Gegensatz zu Tone Finks dezent, zurückhaltender Ausdrucksform steht die zweite Ausstellung. „Burgenland mon amour“ ist der Titel der farbenprächtigen Hommage an das Burgenland. Werke in leuchtenden Farben zeigen die Entwicklung des Burgenlandes seit seinem Bestehen. Darunter sind Arbeiten von Rudolf Klaudusz, Gottfried Kumpf und Otto Mühl – aber auch jüngerer Meister wie Sepp Laubner und Harro Pirch. Eine Ausnahme bilden die schwarz­weiß Reportagefotos von Erich Lessing die den Ungarnaufstand 1956 thematisieren.

Die Ausstellungen „Burgenland mon amour“ und „Körperlichkeiten“ von Tone Fink sind in der Landesgalerie in Eisenstadt zu sehen.