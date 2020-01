Familienbonus-Reform: FPÖ für Elterngeld

Ein Orientierungspunkt könne auch der Vorarlberger Familienzuschuss sein, so Molnar. Er stützt sich auf eine Umfrage im Auftrag des blauen Landtagsklubs – demnach stimmen mehr als 85 Prozent der Befragten 1.000 Burgenländerinnen und Burgenländer für eine solche Forderung.

„Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Das Ziel lautet vorläufig: Leistbarkeit der Eigenbetreuung bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Darüber muss man reden. Alle Parteien sind für Wahlfreiheit, also sollte das auch möglich sein. Die FPÖ wird sich auch nach der Wahl dafür stark machen", so Molnar in einer Aussendung am Samstag.