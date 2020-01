ÖVP-Kritik an Pflegepolitik, Neos setzt auf Bildung

ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner erneuerte bei einer Pressekonferenz seine Kritik an den zwei Pflegegesetzen, die die rot-blaue Landesregierung im Vorjahr beschloss. Die Anstellung pflegender Angehöriger sei keine echte Unterstützung, viele arbeitsrechtliche Fragen seien nicht geklärt. Auch dass Pflegeheime künftig mindestens 60 Betten haben und gemeinnützig geführt werden müssen, stößt bei der ÖVP nach wie vor auf Ablehnung. Steiner forderte außerdem, dass der Zuschuss zur mobilen Hauskrankenpflege einkommensabhängig gestaffelt werden soll.

Posch kritisiert Gratiskindergarten

NEOS-Parteichefin und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger unterstützte am Freitag den NEOS-Spitzenkandidaten Eduard Posch im Landtagswahlkampf. Sie bekräftigte ihre Kritik am Bildungsprogramm der türkis-grünen Bundesregierung. Posch präsentierte einen Offenen Brief des Österreichischen Berufsverbandes der Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen an die burgenländischen Parteien.

Darin steht sinngemäß, der Gratiskindergarten gefährde die Qualität, Gruppen müssten geschlossen werden, die Kinder müssten dann in andere Kindergärten kommen. Es werde durch billigen Populismus und Schlagworte etwas vor der Wahl in Gang gesetzt, was in letzter Konsequenz nicht durchdacht und nicht zum Wohle der Kinder sei, so Posch über den Gratiskindergarten.

SPÖ weist Kritik zurück

Die SPÖ meinte in Richtung ÖVP, dass das Modell der pflegenden Angehörigen mit mehr als 100 angestellten Angestellten ein Erfolgsmodell sei und die ÖVP das akzeptieren müsse, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Die NEOS hätten innerhalb kurzer Zeit sämtliche Glaubwürdigkeit verloren, indem sie ständig alles kritisierten und schlecht redeten, wie aktuell den Gratiskindergarten, meinte Fürst.