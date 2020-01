Neue Jobinitiative für Langzeitarbeitslose

Insgesamt sollen durch die neue Initiative 50 Personen Arbeit finden, kündigten Land und AMS am Freitag gemeinsam an. 40 Prozent der Arbeitslosen im Burgenland waren im Vorjahr älter als 50 Jahre – insgesamt waren es 3.400 Personen. Genau sie stehen im Fokus der Initiative „Chance 50 plus“.

Zielgruppe: Älter und länger als ein Jahr arbeitslos

Zwei Drittel der älteren Arbeitslosen finden im Schnitt innerhalb von 90 Tagen wieder einen Job. Beim Rest dauert es deutlich länger, sagte AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl: „Und um diese Personen wollen wir uns kümmern, nämlich um Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos und älter sind. Ich freue mich sehr, dass es hier gelungen ist, gemeinsam mit Land, AMS und den Gemeinden, hier ein Paket zu schnüren, wo wir für diese Personengruppe etwas tun können.“

Gemeinden stellen Langzeitarbeitslose an

Insgesamt stehen für „Chance 50 plus“ 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. 600.000 Euro kommen vom AMS, 600.000 Euro vom Land, sagte der zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Teil des Projekts werden die Gemeinden sein, sagte Illedits: „Das heißt AMS und Land werden eine Maßnahme, die insgesamt zwölf Monate dauert, für ältere Arbeitnehmer, 50 plus und ein Jahr arbeitslos, anbieten. Neun Monate werden Land und AMS zu 100 Prozent Lohn- und Lohnnebenkosten finanzieren und drei Monate die Gemeinden, die dann diese Langzeitarbeitslosen anstellen.“

50 Prozent für gemeinnützige Vereine

50 Personen sollen so in Beschäftigung gebracht werden. Sie sollen vor allem im handwerklichen Bereich eingesetzt werden. Die Gemeinden können ab 15. Februar ihr Interesse anmelden, die Antragsfrist endet am 1. Juli. „Neu ist bei diesem Angebot, dass 50 Prozent dieser Anstellungszeit bei den Gemeinden für gemeinnützige Vereine verwendet werden müssen“, sagte Illedits.