Was tun bei Krankenstand: Rechte und Pflichten

Von der ersten auf die zweite Jännerwoche wurde bei der österreichischen Gesundheitskasse ein deutlicher Anstieg an Neuerkrankungen bei grippalen Infekten verzeichnet. Im Burgenland waren rund 15 Prozent mehr Arbeitnehmer krank gemeldet als in der Woche zuvor. Die Zahl der an der echten Grippe erkrankten Patienten stieg um ein Viertel.

Studiogespräch mit Arbeitsrechtsexperte Martin Sugetich Welche Pflichten Sie als Arbeitnehmer im Krankenstand zu befolgen haben, weiß Studiogast Martin Sugetich, Arbeitsrechtsexperte der Arbeiterkammer.

Wem es schlecht geht, der sollte auf alle Fälle daheim im Bett bleiben. Für Arbeitnehmer bedeutet das, man muss dem Arbeitgeber sofort Bescheid geben, dass man nicht zum Dienst erscheint – am besten telefonisch, noch vor Arbeitsbeginn. Dann sollte man möglichst rasch einen Arzt aufsuchen und eine Krankenstandsbestätigung ausstellen lassen. Denn das Recht auf Krankenstand ist auch mit Pflichten verbunden. Wer sich nicht daran hält, riskiert zumindest sein Entgelt.