Zubau eines Hauses in Vollbrand

In Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) hat es am Donnerstag einen Großbrand gegeben. Der Zubau eines Hauses stand komplett in Flammen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte ein übergreifen der Flammen verhindern.