FPÖ für Sicherheit, ÖVP will regieren, Grüne kritisieren Krankenhaus-Neubau

ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf warf der der SPÖ am Donnerstag auch vor, Wählertäuschung zu betreiben, weil sie die Direktwahl eines Landeshauptmannes bewerbe, obwohl es diese in dem Sinn nicht gebe. Dennoch will die ÖVP nach der Wahl eine Koalition mit der SPÖ bilden. Dass die SPÖ Erster und damit wieder den Landeshauptmann stellen werde, stehe außer Frage. Die Ausgangslage sei diesmal für die ÖVP die „schwierigste seit jeher“, sagt Wolf. Erstmals müsse die Volkspartei aus der Oppositionsrolle heraus einen Landtagswahlkampf führen.

Kunasek: Österreich kein Einwanderungsland

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) standen am Donnerstag die Themen Grenzschutz, Sicherheit und Migration im Mittelpunkt. Kunasek forderte ein klares Bekenntnis dazu, dass Österreich kein Einwanderungsland sei. Die burgenländische FPÖ habe im Sicherheitsbereich gute Arbeit geleistet. Man habe gezeigt, dass man in einer Koalition auch als Juniorpartner einiges bewegen kann, so Kunasek.

Grüne gegen Krankenhaus im Naturschutzgebiet

Die burgenländischen Grünen kritisierten am Donnerstag den geplanten Neubau eines Krankenhauses in Gols (Bezirk Neusiedl am See). Das Spital werde mitten im sensiblen Naturschutzgebiet des Neusiedler Sees gebaut – und das „ohne Verkehrskonzept, ohne Bedarfsanalyse und ohne die Auswirkungen auf das Ökosystem des Nationalparks zu kennen“, betonte Landessprecherin Regina Petrik. Die ganze Region sei Unesco-Welterbe, der geplante Standort des neuen Spitals beim Kreisverkehr das „Tor zum Nationalpark“, sagte Georg Tischler, der bei der kommenden Landtagswahl auf Listenplatz vier kandidiert. Ein Krankenhaus würde die ganze Region beeinträchtigen.