Ferienmesse: Werben für das Burgenland

Das Burgenland versucht sich auf der Ferienmesse in Wien in all seiner Vielfalt zu präsentieren. Es ist kein klassischer Messestand den man hier vorfindet, viel mehr wurde vom Burgenland-Tourismus ein rund 550 Quadratmeter großes Dorf aufgebaut.

„Wir sind kein Messestand, sondern wir sind wirklich ein Dorf, dass das Burgenland wiederspiegelt“, ergänzt Tourismusdirektor Hannes Anton. „Wir haben hier Kulinarik, wir haben hier Winzer, wir haben unsere Kulturbetriebe, wir haben unsere einzigartige Naturlandschaft“, ergänzt Tourimuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

ORF/Christian Hofmann

Vertreten sind hier die Naturparke von Nord bis Süd, die Thermen, der Wein und natürlich stehen auch sportlichen Aktivitäten – wie Radfahren oder Wassersport rund um den Neusiedlersee – im Mittelpunkt. Eröffnet wurde das Burgenland-Dorf gegen Mittag von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Vielfalt als Besonderheit

Die Herausforderung auf der Messe sei es, die Besonderheit des Burgenlandes zu transportieren: „Die Besonderheit des Burgenlandes liegt sicherlich in der Vielfalt. In der Vielfalt von Norden bis Süden, in der teilweise durchaus unterschiedlichen Lebensweise, in der Entschleunigung, in der Weinkultur, in der Kultur per se“, so Doskozil.

Das Burgenland will hier nicht nur mit einem einzigartigen Messe-Auftritt herausstechen, sondern natürlich auch mit dem breiten touristischen Angebot, das Urlauber im Burgenland vorfinden sollen. Die Ferienmesse in Wien war die größte Österreichs und dauert noch bis inklusive Sonntag.