Strobel für Wortmeldungen-Preis nominiert

Die Jury hat aus 280 kritischen Kurztexten eine Shortlist erstellt, die zehn Autorinnen und Autoren kommen aus Deutschland und Österreich. Bernhard Strobel wurde für seinen Text „Das Fernglas“ nominiert. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert.

Bekanntgabe des Gewinners im Feber

Der 37-jährige Autor hat sich mit seiner präzisen Beobachtungsgabe und seinem pointiertem Stil einen Namen gemacht. Drei Erzählbände und einen Roman, hat Strobel bisher im renommierten Literaturverlag Droschl veröffentlicht.

ORF

Im Dezember wurde Bernhard Strobel mit einem österreichischen Staatspreis ausgezeichnet, dem „Outstanding Artist Award“ 2019 in der Sparte Literatur – mehr dazu in Strobel gewinnt Wortmeldungen-Preis. Die Jury des „Wortmeldungen“-Literaturpreises gibt im Feber den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners bekannt. Die Preisvergabe findet im Mai in Frankfurt statt.