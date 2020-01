Sport

Wiesberger startet in neue Saison

Am Donnerstag startet Golfprofi Bernd Wiesberger in die neue Saison. Im Vorjahr spielte er die beste Saison seiner Karriere und verbesserte sich innerhalb eines Jahres von Platz 185 der Weltrangliste auf Platz 22. Mittlerweile hält er Platz 23 in der Weltrangliste.